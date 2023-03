Boris Johnson: – Jeg ønsket ikke å føre Parlamentet bak lyset

Onsdag skal Johnson møte i en parlamentarisk granskningskomité for å forsvare seg mot anklagene om at han løy for Parlamentet mens han var Storbritannias statsminister.

Tirsdag ble hans 52 sider lange forsvarsskrift offentliggjort.

Her sier Johnson at han forstår at Underhuset ble villedet av hans uttalelser om at koronareglene ble fulgt til punkt og prikke i Downing Street. Men han fastholder at det ble sagt i god tro og med utgangspunkt i hva han visste på det aktuelle tidspunktet.

– Jeg villedet ikke Underhuset med vilje eller fordi jeg ikke brydde meg. Jeg ville aldri drømt om å gjøre det, sier Johnson i dokumentet.

Komiteen skal avgjøre om Johnson førte Parlamentet bak lyset da han ble spurt ut om festene som ble arrangert i Downing Street mens landet var nedstengt under koronapandemien.

Høringen er ventet å vare i fem timer og skal sendes på TV.

I dokumentet går det også fram at Johnson anklager komiteen for å ha gått utover sitt mandat i granskningen.

