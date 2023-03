– Tror ikke det blir ny finanskrise

Bankuroen og fall i oljeprisen gjorde at børser i Europa og Asia falt kraftig etter åpning mandag. Det skjer etter at det søndag kveld ble klart at den sveitsiske storbanken UBS kjøper kriserammede Credit Suisse.

Fortsatt usikkerhet

Eksperter mener uroen vil fortsette den nærmeste tiden.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen, sier til E24 at det fortsatt er usikkerhet å spore.

Han forklarer at detaljene i oppkjøpet av Credit Suisse skapte usikkerhet blant obligasjonseiere fordi de fikk 17 milliarder dollar visket ut til 0. Aksjonærene fikk på sin side igjen 40 prosent av aksjeverdiene målt mot sluttkursen i Credit Suisse på fredag.

– Dette vil skape mye usikkerhet fremover fordi bankfinansiering kan bli dyrere. Det smitter fort over i lavere oljepris, også på Oslo Børs, sier Johansen til E24.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea sier til Dagsavisen at situasjonen det som skjedde i forbindelse med oppkjøpet av Credit Suisse skapte bekymring hos långivere hos banker generelt.

– De begynte å lure på om de kunne gå på tap før aksjonærene. Det er normalt ikke sånn det skal være. Men det kan se ut til at det som skjedde var spesifikt for Credit Suisse og Sveits, og at det ikke vil skje i andre land i Europa og i USA, sier Bruce.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea. (Nordea)

Midt på dagen mandag steg imidlertid aksjene igjen.

– Det er en generell uro rundt bankene nå som gjør at markedet svinger. Bankene er avhengig av tillit hos innskytere og långivere, sier Bruce til Dagsavisen.

Ny finanskrise?

Uroen i finansmarkedet i det siste har fått flere til å spekulere på om man er på vei inn i en ny finanskrise à la den man hadde i 2008.

– Nei, jeg tror ikke det, sier Erik Bruce.

– Rett og slett fordi da gikk finanssektoren på tap på utlån, og det var spesielt knyttet til det amerikanske boligmarkedet. Når ser man ikke spesielt store tap på utlån, verken for bedrifter eller forbrukere, derfor tror jeg ikke det blir en stor krise nå, sier Bruce.

Han peker imidlertid på at økende renter har bidratt til økt bekymring nå.

– Det at renten har steget har ført til mistillit og bekymring hos eiere, långivere og innskytere, derfor kan man ikke si skråsikkert hvordan dette utvikler seg. Men jeg tror heller at problemet blir at banker kan bli mer forsiktige fremover, det blir dyrere for dem å låne penger. Det er bra at banker er forsiktige, men de skal ikke være for forsiktige, for da blir det ikke penger til nye investeringer, sier Bruce.

Han sier han tror sentralbankene i en del land kommer til å bli mer forsiktige med renteheving.

– Men høy inflasjon og problemer i banksektoren gjør at det er usikre tider, sier han.

I Storbritannia tror heller ikke Lord Turner, som ledet det britiske finanstilsynet under finanskrisen i 2008, at det blir en ny bankkrise, skriver BBC. Han peker på at bankene nå har mye mer kapital enn da, og at vi ikke nå er i slutten av en boligboom som er i ferd med å sprekke, slik som da.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB skrev i sin morgenrapport mandag at det er uklart om oppkjøpet av Credit Suisse vil sørge for at markedsuroen forsvinner.

– Trolig vil den kommende uken innebære videre uro og til dels store bevegelser i rentemarkedene mens aktørene fortsetter å fordøye alt som har skjedd, og gradvis skifter fokus fremover, skriver han.

