Ny rapport anslår at 43.000 døde i tørkekatastrofen i Somalia i fjor

Det kommer fram i en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef), utarbeidet av London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Tørken, som er den lengste som er registrert i Somalia noensinne, er ennå ikke over. Det anslås at ytterligere 18.000 mennesker vil dø i løpet av de første seks månedene av 2023.

Somalia, Etiopia og Kenya står nå overfor det sjette året på rad med en mislykket regnsesong.

Over 6 millioner somaliere sliter med å finne nok mat som følge av tørke, og enda flere er tvunget på flukt.

FN sa tidligere i år at de ikke lenger tror det vil bli erklært en sultkrise i Somalia, men omtaler situasjonen i landet som svært kritisk.