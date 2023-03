Credit Suisse-aksje stuper tross redningspakke

Aksjeverdien falt mer enn 60 prosent da handelen startet mandag. Fredag var sluttkursen på 1,86 sveitserfranc, mens oppkjøpstilbudet lyder på 0,76 franc per aksje.

Dermed er budet rundt 60 prosent lavere enn børsverdien fredag ettermiddag, og det brå fallet mandag morgen gjenspeiler dette.

UBS kjøper Credit Suisse for 3 milliarder franc, noe som altså innebærer et betydelig tap for dem som fortsatt satt med aksjer i storbanken da børsen tok helg.

Oppgjøret på rundt 34 milliarder kroner kommer i form av UBS-aksjer til dagens Credit Suisse-aksjonærer.

En annen gruppe som taper selv om banken blir reddet, er de som har investert i obligasjoner utstedt av banken. Det er utstedt såkalte AT1-obligasjoner for rundt 17 milliarder dollar, men disse skrives ned til null.

Det har satt sinnene i kok hos mange obligasjonseiere, som trodde de var bedre beskyttet enn aksjonærene.

(©NTB)