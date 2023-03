Terrorsiktelse mot Pakistans eksstatsminister Imran Khan – protestene fortsetter

Siktelsen gjelder også flere andre lovbrudd: hindring av politiarbeid, angrep på politiet, vold mot politifolk og drapstrusler.

Khan er dessuten anklaget for å ha solgt gaver han fikk fra andre land mens han var statsminister. Flere tidligere ministre og nåværende folkevalgte er også siktet.

De siste dagene har det vært en rekke sammenstøt mellom Khans tilhengere og sikkerhetsstyrker utenfor huset hans i Lahore. En stor folkemengde var samlet der også søndag.

Tåregass og brannbomber

Det var også sammenstøt utenfor domstolen der han skulle møte i en korrupsjonssak lørdag. Politiet brukte tåregass og batonger mot tilhengerne, som svarte med brannbomber og steiner.





Politiet sier over 50 av deres folk ble skadd i sammenstøtene, der en politipost og flere biler og motorsykler ble stukket i brann. De opplyser at 59 av Khans tilhengere ble pågrepet.

I en video som ble lagt ut søndag, anklager 70 år gamle Khan politiet for å ha hindret ham i å komme seg til rettslokalet. Khan forteller at han forlot bilen sin da politiet sprayet tåregass på bilkortesjen og tilhengerne hans.

– Skapte dramaet selv

Uten å komme med noe som underbygger påstandene, sier Khan i videoen at motstanderne har bestemt seg for å enten fengsle eller drepe ham. Khan uttalte at raidet mot hjemmet hans in Lahore var «en skammelig taktikk, konspirasjon og plan.»

Innenriksminister Rana Sanaullah beskylder Khan for å ha skapt alt dramaet selv for å slippe å møte i retten.

Khan ble avsatt som statsminister etter et mistillitsvedtak for et snaut år siden. Siden da har det vært en rekke protester og opptøyer blant tilhengerne hans.

Politisk ustabilt

Pakistan har i mange år vært preget av politisk ustabilitet og utilstrekkelig økonomisk styring. Landet befinner seg i en alvorlig økonomisk krise.

I likhet med mange andre land ble Pakistan i fjor rammet av høyere energipriser og stigende inflasjon i kjølvannet av pandemien og Russlands krig mot Ukraina.

På toppen av dette kom den massive flommen i fjor sommer, da store deler av landet ble lagt under vann og 2 millioner boliger ble ødelagt. Over 1.700 mennesker omkom.

