Lar seg ikke skremme av Trump-utspill

– Vi tolererer ikke forsøk på å skremme ansatte ved kontoret vårt eller true rettsstaten i New York, skriver statsadvokat Alvin Bragg i en intern e-post, ifølge Politico og Business Insider.

Han legger til at «alle spesifikke eller troverdige trusler mot kontoret vil bli etterforsket fullt ut», og legger til at de nødvendige sikkerhetstiltak er på plass.

Statsadvokat Alvin Bragg. (Seth Wenig/AP)

Trump-advarsel

Trump gikk ut lørdag på Truth Social og påsto at han ville bli pågrepet av politiet kommende tirsdag. Samtidig oppfordret han sine tilhengere til å protestere på dette.

– Vi er en nasjon i sterk tilbakegang, og ledes inn i tredje verdenskrig av en uærlig politiker som ikke engang vet at han er i live, men som er omringet av onde og skumle folk, skrev Trump blant annet, og fortsatte:

– Protestér, protestér, protestér.

Trump er under etterforskning i flere saker, men det spekuleres i om antydningen om en pågripelse er knyttet til en etterforskning i New York. Trump anklages her for å ha stått bak utbetalingen av «hysjpenger» til pornoskuespilleren Stormy Daniels, skriver NTB.

I innlegget lørdag gjentok Trump også de udokumenterte påstandene om at presidentvalget i 2020, der Joe Biden og Demokratene vant, ble «stjålet» fra ham.

– Vi er blitt et døende tredje verden-land. Den amerikanske drømmen er død, skrev Trump i et innlegg som i sin helhet er skrevet med store bokstaver.

USA-eksperten om utspillet

Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, er ekspert på amerikansk politikk. Han tror ikke på en dramatisk seanse der politiet «vil ta seg inn i Trumps hus og arrestere ham».

– Hvis Donald Trump blir tiltalt, skal han selv overgi seg til påtalemyndigheten i New York. Dette har amerikansk politi lagt planer for i samråd med Secret Service, som beskytter Trump, skrev han i en e-post til Dagsavisen lørdag.

En pågripelse vil kun skje hvis Trump nekter å overgi seg til politiet.

Meldingen om den forestående pågripelsen er foreløpig ikke bekreftet fra påtalemyndigheten. Trumps partifeller i Kongressen var imidlertid raskt ute med å støtte ham lørdag. Den republikanske lederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy, går til frontalangrep på påtalemyndigheten i en Twitter-melding.

– Da er vi i gang igjen – skandaløst maktmisbruk fra en radikal statsadvokat som lar voldskriminelle gå fri mens han søker politisk hevn mot Donald Trump, skriver McCarthy i meldingen, ifølge NTB.

McCarthy nevner ikke statsadvokaten ved navn, men det antas at han sikter til statsadvokaten på Manhattan og Stormy Daniels-saken.

