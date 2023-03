Finlands president forsvarer Nato-innmelding uten Sverige

I et intervju med Sveriges Television avviser Sauli Niinistö at Finland har sviktet sine nordiske naboer når de to landene ikke går inn i forsvarsalliansen.

– Mener du at vi skulle nektet Tyrkia å ratifisere? Det høres jo underlig ut, sier Niinistö.

Presidenten sier han ikke tror Sveriges mulighet til å bli medlem blir svekket av at Finland blir med først.

Mandag skal Finlands utenriksminister Pekka Haavisto og førsteminister Antti Kaikkonen treffe Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i alliansens hovedkvarter i Brussel.

