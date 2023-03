Biden: Putin er skyldig i krigsforbrytelser

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte arrestordre på Putin og landets barneombud Maria Lvova-Belova fredag.

ICC begrunner arrestordren mot de to med mistanke om ulovlig deportering av barn og ulovlig overføring av mennesker fra ukrainsk territorium til Russland. Ifølge domstolens sjefanklager Karim Khan er hundrevis av ukrainske barn hentet ut av barnehjem og tatt med til Russland, der mange siden skal være adoptert bort.

Tysk og britisk støtte

Også Storbritannia støtter opp om arrestordrene og ønsker at de øverste lederne i Russland stilles til ansvar.

– De må stilles for retten, og arbeidet for å etterforske grusomhetene som er begått, må fortsette, sier utenriksminister James Cleverley.

Også opposisjonsleder Keir Starmer, som tidligere har ledet den britiske påtalemyndigheten ønsker arrestordrene velkommen. Han sier det er et positivt signal om at det ikke vil være mulig for Putin og dem rundt ham til å gjemme seg bort.

– Dette viser at ingen står over loven, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz, som påpeker at ICC er den rette instansen til å etterforske krigsforbrytelser.

Anerkjenner ikke retten

Arrestordrene på Putin og Lvova-Belova blir i stor grad sett på som symbolske ettersom Russland, i likhet med land som USA, Kina og India, ikke anerkjenner ICCs jurisdiksjon. Ukraina har heller ikke ratifisert Roma-vedtektene som domstolen bygger på.

Russiske myndigheter sier arrestordrene ikke er verdt papiret de er skrevet på.