Prins Harry fortsetter kampen mot tabloidavis

Artikkelen, som ble publisert i Mail on Sunday i februar 2022, handlet om prins Harry rettsstrid mot innenriksdepartementet i Storbritannia, som går ut på sikkerheten hans når han er i Storbritannia.

I saken hevdet avisen at prins Harry forsøkte å holde disputten med myndighetene skjult, for så å sette i gang en PR-kampanje da saken ble kjent offentlig.

I fjor sommer slo dommer Matthew Nicklin fast at artikkelen ga inntrykk av at prins Harry hadde prøvd å villede offentligheten, og at den med det var ærekrenkende. Det åpnet for at prins Harrys advokater kunne ta saken mot det som er et av Storbritannias største mediehus, videre.

Mail on Sunday blir utgitt av Associated Newspapers, og det er de som er saksøkt.

Ber om avslutning

Harry var ikke selv til stede under rettsmøtet fredag. Der argumenterte advokatene hans for at dommer Nicklin bør avslutte saken med en såkalt «kortfattet dom» – en avgjørelse til fordel for prins Harry uten at saken må gjennom full rettsbehandling.

Men advokatene til Associated Newspapers skriver i rettsdokumenter at artikkelen ikke har forårsaket alvorlig skade på Harrys omdømme, noe som er et krav under britisk lov for å kunne dømmes for ærekrenkelser.

I rettsmøtet sa de også at forsøket på å unngå full rettsbehandling var grunnløst, og at de vil forsvare seg med at artikkelen var et uttrykk for en «ærlig mening».

Flere søksmål

Prins Harry og hans kone hertuginne Meghan har ikke siden 2020 arbeidet som kongelige, og har uttrykt at måten britiske medier har behandlet dem var blant årsakene til at de sluttet.

Han er også involvert i flere andre søksmål mot britiske mediehus.

Et rettsmøte i en annen sak mot Associated Newspaper, som han har anlagt sammen med artisten Elton John og flere andre, er ventet å finne sted senere i mars. Den saken handler om telefonavlytting og andre personvernbrudd.

I mai skal et søksmål mot Daily Mirror opp for retten. Det handler om telefonhacking, og Harry skal trolig møte som vitne.

Han saksøker også News Group Newspaper for telefonhacking.

[ Meghan Markle blogger igjen ]