Omstridt, men forholdsvis smertefri pensjonsreform i Spania

Franske fagforeninger har mønstre hundretusener i gatene mot president Emmanuel Macrons reform, mens de spanske fagforeningen har gått med på venstreregjeringens reform. I Spania er det næringslivet som har vært mest kritiske.

Reformen i Spania oppfyller EUs krav, som har satt reform som en betingelse for utbetalinger fra unionens gjenreisingsfond etter pandemien. Indirekte følger det dermed EU-penger med pensjonsendringer. Et annet mål med reformen er å sørge for økonomisk bærekraft i systemet etter hvert som den store etterkrigsgenerasjonen blir pensjonister og det blir flere eldre.

Innbetalingene skal økes gradvis, og det samme gjelder de laveste pensjonene.

Det konservative opposisjonspartiet PP (Partido Popular) er kritiske til de økte innbetalingene, som de mener er en ny skatt på arbeidskraft. De har varslet en ny reform dersom de vinner valget mot slutten av året.

Reformen er foreløpig ikke vedtatt i nasjonalforsamlingen, men mindretallsregjeringen til Pedro Sánchez får ofte støtte fra flere små partier.

[ Opptøyer i Paris etter at Macron tvang gjennom pensjonsreform ]