Tiktok forbys på tjenestetelefoner i Storbritannia

I en kunngjøring opplyste regjeringsmedlem Oliver Dowden at forbudet om videoappen trer i kraft med umiddelbar virkning.

– Vi går over til et system der jobbtelefoner bare vil kunne få tilgang til på forhånd godkjente tredjepartsapper. Vi vil også forby bruk av Tiktok på jobbtelefonene, sa Dowden.

Mange vestlige land er bekymret for at data som samles inn av den populære appen kan havne hos kinesiske myndigheter. Flere har vist til lovverk i Kina om at kinesiske selskaper må gi fra seg kundeinformasjon om de blir bedt om det.

USA, Canada, Belgia og flere EU-institusjoner har gitt beskjed til sine myndighetsansatte om å fjerne Tiktok fra sine jobbtelefoner.

Tiktok selv mener beslutningen hviler på en fundamental misoppfatning av selskapet. De mener at bannlysingen skyldes geopolitikk som Tiktok hevder å stå utenfor.

Kinas ambassade i Storbritannia hevder Tiktok-forbudet på tjenestetelefoner bryter med prinsipper om økonomisk konkurranse. De mener også at dette til kommer til få konsekvenser for andre britiske selskaper.

