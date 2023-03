Scholz: Ingen ny finanskrisetrussel

Kollapsen av Silicon Valley Bank og to kryptobanker i USA, samt problemene knyttet til den sveitsiske storbanken Credit Suisse, har ført frykt for at en ny finanskrise kan oppstå. Men Scholz viser til at bankvesenet i dag er mer motstandsdyktig og at økonomien er sterkere enn i 2008, og at dette sikrer at midler i bankene er trygge.

– Jeg ser ikke risikoen. Pengesystemet er ikke lenger like skjørt som det var før finanskrisen, sier Scholz til den tyske næringslivsavisen Handelsblatt, med henvisning til finanskrisen i 2008.

[ Ikke én økonom har noen gang forutsett noe av reell betydning ]