Danmark nekter Russland å delta i Nord Stream-etterforskning

– Både Danmark, Sverige og Tyskland er rettsstater, og man kan ha tillit til våre undersøkelser, sier utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

Alle de tre landene etterforsker sprengningen av de to gassrørledningene i Østersjøen 26. september i fjor, men har foreløpig ikke konkludert.

President Vladimir Putin ba tirsdag Danmark om å åpne for russisk deltakelse i etterforskningen ettersom russiske Gazprom er hovedeier av rørledningene, meldte nyhetsbyråene TASS og RIA.

Fant objekt

To av de fire eksplosjonsstedene befinner seg i dansk økonomisk sone, og tidligere i uka ble det kjent at Gazprom hadde funnet et objekt ved den ene rørledningen.

– Eierne av Nord Stream-rørledningene har anledning til å inspisere dem. Det var i den sammenheng at det ble observert et objekt, sier Løkke Rasmussen.

Russland har krevd uavhengig internasjonal etterforskning og hevder at rørledningene som fraktet russisk gass til Europa ble utsatt for sabotasje fra ett eller flere vestlige land.

Pro-ukrainsk gruppe

Tyske medier meldte tidligere i måneden at etterforskere hadde undersøkt en båt som kan ha blitt brukt under aksjonen mot de to rørledningene. Båten skal ha vært leid av et ukrainsk selskap.

New York Times siterte også etterretningskilder i USA som hevdet at en pro-ukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter kan ha stått bak sprengingen.

Putin har avvist dette og fastholder at en eller flere statlige aktører må ha stått bak en så omfattende sabotasjeaksjon.

– Denne terroraksjonen ble åpenbart utført på statsnivå. Ingen amatører kan ha gjennomført en slik handling, sa han tirsdag.

