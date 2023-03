Amnesty anklager iranske sikkerhetsstyrker for tortur av barn og unge

Demonstranter har av etterretnings- og sikkerhetstjenester blitt utsatt for juling, pisking, elektrosjokk, voldtekt og andre former for seksualisert vold siden demonstrasjonene brøt ut for rundt et halvt år siden, heter det i en rapport fra menneskerettsorganisasjonen Amnesty International.

Også Irans unge demonstranter har blitt møtt med vold, ifølge Amnesty.

Organisasjonen skriver i rapporten at mindreårige som er blitt pågrepet, er blitt banket i bilene på vei til fengsel. Senere har de blitt utsatt for elektrosjokk mot kjønnsorganene, tvunget inntak av ukjente piller og alvorlige trusler, heter det videre.

– Maktmisbruk

– Det er motbydelig at statlige tjenestepersoner misbruker sin makt på denne måten mot sårbare og redde barn. De påfører dem voldsom smerte og angst, og de blir etterlatt med alvorlige fysiske og psykiske arr, sier Amnestys Iran-ekspert Dieter Karg.

Før løslatelse skal myndighetene ha truet barna med at familiene deres ville bli satt i fengsel om de fortalte om hvordan de var blitt behandlet. Noen av barna som ble utsatt for tortur, var bare tolv år gamle, ifølge Amnesty.

Rapporten er basert på samtaler med flere titall fengslede demonstranter og deres familier og slektninger.

Omfattende demonstrasjoner

Siden september har flere tusen demonstranter blitt pågrepet og mange er drept i sammenstøt med iranske sikkerhetsstyrker. Mange er dømt til døden, og minst fire er henrettet.

De omfattende demonstrasjonene ble utløst av dødsfallet til den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini, som døde i moralpolitiets varetekt.

Protestbølgen er den største utfordringen mot presteregimet siden den islamske revolusjonen i 1979.

