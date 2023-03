Amerikanske banker skyter inn over 320 milliarder kroner i sterkt presset California-bank

– Elleve banker har i dag kunngjort at de skyter inn 30 milliarder dollar i First Republic Bank. Denne støtten fra en gruppe storbanker er velkommen og viser bankvesenets robusthet, står det i en felles uttalelse fra finansdepartementet i Washington, sentralbanken Federal Reserve, bankgarantifondet FDIC og forvaltningsorganet Office of the Comptroller of the Currency torsdag.

Initiativet fra de private utlånerne har til hensikt å styrke banksystemet etter at tre andre mellomstore institusjoner – Silicon Valley Bank og to kryptobanker - kollapset i forrige uke.

Den California-basrte regionale First Republic Bank har vært i en presset situasjon og ble tidligere denne uken filleristet på børsene og påført stort kursfall.

– Dette koordinerte initiativet fra USAs største banker viser tilliten deres til First Republic Bank og i banker av alle størrelser, står det i uttalelsen.

Bank of America, Citigroup og JPMorgan Chase er blant de elleve private bankene.

