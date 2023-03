HRW: Mer enn 2.500 afghanske flyktninger sitter internert i Abu Dhabi

Afghanerne har ingen utsikter til verken flyktningstatus eller til å bli fraktet noe annet sted. Mange av dem som sitter huset i flyktningleiren Emirates Humanitarian City i Abu Dhabi, lider av depresjon og annen psykisk sykdom og har ingen tilgang til rettshjelp, skriver organisasjonen i en rapport.

I tillegg er læringsfasilitetene som barna deres har tilgang på, for dårlige, heter det videre.

– Levekårene har også forverret seg betydelig. De internerte forteller om trangboddhet, famlende infrastruktur og at det er befengt med insekter, skriver HRW. Organisasjonen skriver at den har oppsøkt De forente arabiske emiraters departementer for både innenriks- og utenrikssaker uten å få svar.

Kontoret i det amerikanske utenriksdepartementet som håndterer omplasseringen av afghanere, skriver i et brev til organisasjonen at USAs forpliktelse overfor afghanerne – inkludert dem i De forente arabiske emirater – står ved lag.

Talibans maktovertakelse

De forente arabiske emirater har sagt at de tilbød seg å midlertidig huse tusenvis av afghanere som flyktet fra hjemlandet etter at Taliban kapret Kabul i august 2021.

I tillegg het det at de er forpliktet til å sikre at afghanerne lever trygt og godt, og at de vil samarbeide med amerikanske myndigheter om omplassering.

Mange av afghanerne som ble evakuert, har fått opphold i USA, Canada og andre land, men mellom 2.500 og 2.700 satt i januar fortsatt fast.

– Myndighetene har holdt tusenvis av afghanske asylsøkere bak lås og slå i mer enn 15 måneder i fulle, forferdelige forhold uten håp om framskritt i sakene deres, sier Joey Shea i HRW.

Ber USA legge press

Organisasjonen ber landet om å umiddelbart løslate afghanerne og la dem gjennomgå de nødvendige prosessene på ryddig vis.

Videre bes USA om å bruke sin innflytelse for å få fortgang.

USA har omplassert mer enn 88.000 afghanere som ble evakuert under og etter at USA og Nato trakk seg ut av Afghanistan.

Likevel sitter fortsatt tusenvis som jobbet for den amerikanske regjeringen, fortsatt fast i Afghanistan mens de venter på behandling av søknader om visum og permanent opphold.

