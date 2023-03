Minst to døde etter at pickup kjørte på fotgjengere i Canada

Hendelsen skjedde like etter klokka 15 i Amqui i Quebec, rundt 64 mil nordøst for Montreal, ifølge politiet.

Polititalskvinne Hélène St-Pierre opplyser at minst ni andre er skadd, og at tilstanden er alvorlig eller livstruende for to av dem. Sjåføren, en 38 år gammel mann, rømte først fra åstedet, men overga seg senere til politiet, skriver CBC. Han er fra området.

Ifølge St-Pierre er de drepte to menn i 60- og 70-årene.

Trudeau reagerer

Statsminister Justin Trudeau tvitrer at hjertet hans er med befolkningen i Amqui.

– Mens vi får vite mer om de tragiske hendelsene som har funnet sted, tenker jeg på alle de rammede, skriver han. Videre takker han nødetatene for å handlet «raskt, med mot og profesjonalitet».

Helsemyndighetene har sendt ut psykologstøtte til åstedet fordi mange er i sjokk, ifølge talsperson Gilles Turmel.

Ikke terror

En høytstående tjenesteperson i regjeringen med kjennskap til saken, sier til AP at hendelsen ikke er terrorrelatert eller påvirker den nasjonale sikkerheten. Myndighetene har ikke sagt noe om noe eventuelt motiv bak påkjørslene.

St-Pierre sier at etterforskere og ulykkeseksperter jobber med å kartlegge omstendighetene rundt påkjørslene.

– Alt tilsier at dette var en isolert hendelse, at det ikke er noen fare i området og at det bare er én mistenkt, sier St-Pierre.

[ Politikerne fikk kjeft av Nav-ansatte ]

Flere hendelser

Hendelsen finner sted en drøy måned etter at en buss kjørte inn i en barnehage i Montreal-forstaden Laval. To barn mistet livet, og politiet mener det dreier seg om en villet handling.

Canada har vært åsted for flere stygge massepåkjørsler. I 2021 brukte en mann en pickup til å drepe fire medlemmer av en muslimsk familie i byen London i Ontario-provinsen. Trudeau beskrevet angrepet som et terrorangrep rettet mot muslimer.

I 2018 kjørte en mann inn i en folkemengde i Toronto og drepte ti personer. Ytterligere 16 ble skadd. Gjerningsmannen, som ble dømt for ti drap og 16 drapsforsøk, er selverklært kvinnehater og var inspirert av den såkalte Incel-bevegelsen.

[ Eks-elev la Oslo-lærer Dan Vegard i bakken i skolegården: – Jeg har isolert meg etter det ]

[ Ellen mistet jobben etter 23 år i Elkjøp: – Det er møkk å bli behandla sånn ]