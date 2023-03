Børsoppgang i USA tross bank-uro

Da børsene i New York stengte, hadde indeksen S&P 500 steget 1,7 prosent. Dow Jones-indeksen gikk opp 1,1 prosent, mens den tek-tunge Nasdaq-indeksen steg 2,1 prosent.

Oppgangen ble formidabel for flere regionale banker som hadde stupt dagen før. First Republic Bank løftet seg 57 prosent, mens KeyCorp steg 14 prosent.

– Amerikanske bankaksjer kjører berg-og-dalbane, sa Susannah Streeter i meklerfirmaet Hargreaves Lansdown.

Pilene pekte oppover til tross for at ratingselskapet Moody’s tirsdag nedgraderte utsiktene for hele USAs banksystem. Bakgrunnen var bankkollapsene som har rystet den amerikanske finansnæringen de siste dagene.

I Europa steg børsene tirsdag både i Storbritannia, Tyskland og Norge. Den tyske Dax-indeksen gikk opp 1,8 prosent.

Nye tall som ble lagt fram tirsdag, viste at inflasjonen i USA fortsatt er på vei nedover. Dette styrket investorenes håp om færre rentehopp og motvirket frykten for mer bank-turbulens.

