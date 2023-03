Biden med nye våpenregler

Reglene er utformet som et dekret, en såkalt presidentordre. Biden tar også til orde for en ny rapport om hvordan våpenprodusenter markedsfører produktene sine til mindreårige.

Det er begrenset hva presidenten kan gjøre på egen hånd med lover og regler for våpensalg i USA. Bakgrunnen for det som Biden nå presenterer, er en lovendring som fikk tverrpolitisk støtte i Kongressen i fjor sommer.

Målet med de nye reglene er å redusere antall skytemassakrer og andre voldshendelser med skytevåpen i USA. Biden har gradvis trappet opp sine krav om strengere våpenregler, tilsynelatende uten å bli straffet for dette i fjorårets kongressvalg.

Våpenregulering er et betent politisk spørsmål i USA, og mange amerikanere er svært opptatt av sin rett til å kjøpe og eie våpen. Det republikanske partiet pleier å gå imot forslag om å stramme inn reglene.

Partiet godtok imidlertid lovendringen i fjor sommer, som blant annet dreide seg om utvidet bakgrunnssjekk av våpenkjøpere.

Vedtaket i Kongressen kom i kjølvannet av to masseskytinger, i delstatene New York og Texas. I Uvalde i Texas ble 19 elever og to lærere skutt og drept på en barneskole.

