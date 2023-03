Nepal forbyr turister å dra på fottur alene i landet

Fra og med 1. april kan du ikke lenger utforske Nepals nasjonalparker på egen hånd.

I starten av mars bestemte Nepal Tourism Board, landets nasjonale reiselivsorganisasjon, at alle som ønsker å utforske landets villmark enten må leie en statlig lisensiert guide eller bli med i en turgruppe. Årsaken er stadig økende bekymringer for de reisendes sikkerhet.

– Når du reiser alene, er det ingen som kan hjelpe deg i nødstilfeller. Det er greit hvis du reiser i byene, men i de avsidesliggende fjellene er ikke infrastrukturen god nok, sier Mani R. Lamichhane, direktør for Nepal Tourism Board, til CNN.

Ifølge The New York Times gjelder forbudet kun i landets nasjonalparker. Fra før har det allerede vært forbudt å reise alene på Mount Everest.

De skriver at rundt 400 turister ble meldt savnet hvert år i Nepal, før koronapandemien dempet turismen i landet. Det er uklart hvor mange av disse som senere ble funnet i god behold. Tidligere i år døde en kvinne fra Sør-Korea som var på gåtur alene ved Annapurna Himal-massivet i Himalaya.

Hevder forbudet kan skape 40.000 nye jobber

I tillegg til utfordringene som oppstår når turgåere forsvinner på avsidesliggende steder, er ikke-lisensierte turguider og selskaper også et problem, ifølge Lamichhane. Disse selskapene, som ikke er registrert hos myndighetene, betaler ikke skatt og tar jobbene fra nepalerne, hevder turistdirektøren overfor CNN.

– Det har vært noen tilfeller der trekkingforeningen har bedt oss om å stoppe disse uautoriserte trekkingoperasjonene. Dette har vært et krav fra turistforeningene i lang tid, sier han.

Nilhari Bastola, president i foreningen Trekking Agencies Association of Nepal, mener at forbudet vil øke sysselsettingen i landet.

– Vi har anslått at rundt 40.000 nepalere vil få ny jobb hvis regelen blir håndhevet, sier han til The Kathmandu Post.

Ifølge den nepalske avisa vil forbudet gjelde fra 1. april i år. De skriver at den nye regelen har blitt møtt med blandede reaksjoner. Noen har klaget over at forbudet er en begrensning av turgåernes frihet, mens andre har ønsket det velkomment og sagt at det vil gjøre fotturer tryggere.

Ian Taylor, eier av et velrenommert guideselskap med en lang historie i Nepal, sier til CNN at tiltaket er fornuftig ettersom stadig flere prøver seg på vanskelige turer i Nepal.

– Vi ønsker aldri at folks tilgang til fjellene skal begrenses. Men situasjonen i Nepal er veldig unik, og det må gjøres endringer, sier han.

Nepal

Nepal er en republikk i Asia som grenser til Kina i nord og til India i vest, sør og øst.

Landskapet i Nepal er dominert av fjell og nord i landet ligger verdens høyeste fjell, Mount Everest.

Nepal er et attraktivt turistmål og turismen er en viktig næringssektor i landet. Samtidig lever cirka 25 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen.

I 2000 åpnet Norge ambassade i Katmandu, landets hovedstad.

Kilde: SNL

