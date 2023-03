Britenes statsminister ber BBC og Lineker rydde opp

BBC bekreftet fredag at Lineker ikke vil lede det populære fotballprogrammet «Match of the Day» inntil videre som følge av at han har uttalt seg kritisk om britiske myndigheters asylpolitikk.

I en uttalelse forsvarer statsminister Rishi Sunak regjeringens asylpolitikk. Han skriver samtidig at han håper at Lineker og BBC kan løse uenighetene på en ryddig måte.

– Dette er en sak for dem, ikke for regjeringen, sier Sunak.

Sammenlignet med nazi-retorikk

Tidligere har en talsperson for statsministeren kalt Linekers uttalelser «uakseptable». Den tidligere fotballstjernen sammenlignet på Twitter språket i regjeringens lovforslag med retorikken i Tyskland på 1930-tallet.

Fotballegendene Ian Wright og Alan Shearer vil ikke delta på lørdagens «Match of the Day»-sending hos BBC etter at Gary Lineker ble fjernet som programleder. Dette ga en kraftig redusert fotballdekning hos kanalen.

Sjefen håper på løsning

BBC-sjef Tim Davie sier til sin egen kanal at han ikke har planer om å trekke seg som følge av saken.

– Vi i BBC, og jeg selv, drives av en lidenskap for upartiskhet, ikke til venstre, høyre eller å gi etter for bestemte partier, sier han.

Kringkastingssjefen understreker at han ønsker Lineker tilbake på lufta og håper å finne en balanse som gir noen av kanalens profiler mulighet til å uttrykke sine meninger, samtidig som BBCs nøytralitet består.

