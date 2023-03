Mann dømt for drap på student som forsvant i USA i 1996

Den 19-årige kvinnen var student ved California Polytechnic State University i byen San Luis Obispo, rundt 30 mil nord for Los Angeles.

Liket ble aldri funnet, men Smart ble erklært død i 2002.

Den dømte, en nå 46-årig mann, ble pågrepet i 2021. Han og Kristin Smart var begge førsteårsstudenter i 1996. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen drept i forbindelse med et voldtektsforsøk i mai 1996.

Under rettssaken hevdet forsvareren til den tiltalte at det ikke fantes bevis verken for et drap eller at klienten hadde begått det.

