Iran og Saudia-Arabia gjenoppretter diplomatiske forbindelser

Sunnimuslimske Saudi-Arabia og sjiamuslimske Iran brøt forbindelsene etter at iranske demonstranter angrep Saudi-Arabias ambassade i Teheran i 2016. Årsaken var at saudiarabiske myndigheter hadde henrettet den sjiamuslimske imamen Nimr al-Nimr.

Fredag offentliggjorde de to landene en felles uttalelse, som ble sitert av både iranske og saudiarabiske medier.

– Etter samtaler har Den islamske republikken Iran og kongedømmet Saudi-Arabia blitt enige om å gjenopprette diplomatiske forbindelser og gjenåpne ambassader og kontorer innen to måneder, står det i uttalelsen.

De to landene har i flere tiår har kjempet om innflytelse over andre land i Midtøsten og befinner seg blant annet på hver sin side i krigen i Jemen.

Samtalene mellom de to landene har foregått i Beijing. General Ali Shamkhani, som er sekretær i Irans nasjonale sikkerhetsråd, roser Kina for landets rolle i forhandlingene.

Irak, som deler grense med begge landene, har også vært tilrettelegger for flere forhandlingsrunder siden april 2021. Men dette var møter som ble holdt på et relativt lavt nivå, med tjenestemenn fra landenes etterretningstjenester og sikkerhetsapparat.

I fredagens uttalelse takker de to landene både Irak og Oman for å ha vært vertskap for samtaler i 2021 og 2022, i tillegg til å rette en takk til Kina.

