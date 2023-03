Gjerningsmannen i Hamburg handlet alene

Politiet opplyser på en pressekonferanse at mannen var 35 år gammel og tysk statsborger. Han hadde tidligere vært medlem av Jehovas vitner, men forlot menigheten for halvannet år siden.

De sier også at han tok sitt eget liv etter at politiet stormet bygningen torsdag kveld. Da hadde han drept sju personer: fire menn, to kvinner og et ufødt barn.

Barnets mor overlevde angrepet, ifølge Hamburgs politisjef Matthias Tresp. Hun var gravid i 28. uke.

Åtte personer ble såret, fire av dem alvorlig.

I alt var 50 personer samlet til et møte da skytingen begynte.

– Det verste Hamburg har opplevd

– Vi har vært med på mye i Hamburg, men vi har aldri sett en hendelse med dette omfanget. Det er den verste forbrytelsen i vår nyere historie, sier byråd Andy Grote.

Han mener at flere liv trolig ble spart fordi politiet var så raskt på stedet.

Angrepet skjedde i bydelen Alsterdorf, noen kilometer nord for Hamburg sentrum, ved 21-tiden torsdag kveld.

35-åringen – som bare omtales som Philipp F. – hadde siden desember hatt tillatelse til å ha et halvautomatisk våpen. I løpet av angrepet brukte han ifølge politiet ni magasiner med ammunisjon og avfyrte over 100 skudd.

Ikke rulleblad

Statsadvokaten i Hamburg mener det ikke lå politiske motiver bak, men de har fortsatt ikke funnet ut hva som fikk mannen til å gå til angrep mot bygningen der Jehovas vitner hadde et møte.

Han hadde ikke kriminelt rulleblad, men skal selv ha tatt kontakt med politiet for å anmelde menigheten for svindel.

Politiet sier de har fått tips om mannen tidligere, men at de den gangen ikke hadde tilstrekkelig grunn lag for å foreta seg noe.

– En brutal voldshandling

Da politiet stormet bygningen, sprang mannen opp i overetasjen, der han skjøt seg selv. Politiet har gjennomsøkt leiligheten hans i ettertid og funnet en stor mengde ammunisjon.

Politiet i Hamburg sier at politiaksjonen gikk «så godt som man kunne forvente under de gjeldende omstendighetene».

Tysklands statsminister Olaf Scholz, som tidligere var ordfører i Hamburg, fordømmer skytingen og kaller den «en brutal voldshandling».

– Mine tanker går til ofrene og deres familier. Og til sikkerhetsstyrkene, som har en vanskelig oppgave, tvitret Scholz fredag morgen.

Raskt på plass

Politiet fikk de første meldingene om skytingen i 21-tiden torsdag og var raskt på plass med en spesialpatrulje som var i nærheten.

Beboere i nærheten ble bedt om å holde seg inne, men alarmen ble raskt avblåst da politiet kom til at det ikke var flere gjerningsmenn.

Vitner som befant seg i området, beskriver å ha hørt flere titalls skudd fra trossamfunnets lokale.

– Det var fire perioder med skyting med rundt 20 sekunders mellomrom, sier studenten Laura Bauch til nyhetsbyrået DPA.

Fredag morgen var bygget avsperret, og hvitkledde kriminalteknikere var i gang med å samle bevis.

Egen bibeltolkning

Jehovas vitner er en kristen gruppe med 8 millioner medlemmer verden rundt, som har sin egen tolkning av Bibelen. De mener blant annet at verdens undergang er nær, og at de som utvalgt gruppe blir frelst.

Tyskland har opplevd flere dødelige angrep og attentater de siste årene, som både islamister og høyreekstreme står bak.

Et av de verste var da en tunisisk islamist kjørte en lastebil inn på et julemarked i Berlin i 2016 og drepte tolv mennesker. I 2020 drepte en høyreekstremist ti mennesker i et angrep i Hanau.

