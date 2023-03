Den drapsfrikjente skuespilleren Robert Blake (89) er død

Blake døde av en hjertesykdom med familien sin rundt seg, heter det i en uttalelse fra skuespillerens niese, Noreen Austin.

Blake spilte tittelrollen i 70-tallsserien «Baretta», hvor han var en politietterforsker i sivil. Han vant en Emmy for rollen i 1975 og ble hyllet som en av de beste skuespillerne i sin generasjon.

Renommeet hans famlet etter at han ble tiltalt for drapet på konen. Bonny Lee Bakley ble skutt utenfor en restaurant i Los Angeles-området i mai 2001.

Blake nektet hele tiden for å stå bak og ble til slutt frikjent av en jury i 2005. Noen måneder senere ble han imidlertid dømt for å være ansvarlig for Bakleys død og til å betale 30 millioner dollar til familien hennes. Dommen førte til at Blake ble slått konkurs.

Paret hadde datteren Rosie sammen.

Siden dommen har skuespilleren levd et tilbaketrukket liv. Men før den tid hadde Blake en rekke store roller.

Som ung gutt på 30- og tidlig 40-tallet hadde han en av hovedrollene i «Our Gang»-filmene og i klassikeren «The Treasure of the Sierra Madre» i 1948. Blake fikk mye ros for portretteringen av morderen Perry Smith i filmen «In Cold Blood» i 1967.

