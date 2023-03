Børsfall etter bankkollaps i USA

Dow Jones-indeksen falt fredag 1,1 prosent, mens den bredere indeksen S&P 500 gikk ned 1,5 prosent. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 1,8 prosent.

Dermed ble børsuken den verste siden i fjor høst. S&P 500 har sunket 4,5 prosent i løpet av uken.

At kriserammede Silicon Valley Bank (SVB) ble stengt av myndighetene fredag, bidro til børsfallet. Hendelsen beskrives som den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009.

Store problemer

Det var finansmyndighetene i California som tok beslutningen om å stenge SVB.

De siste dagene har det vært klart at banken hadde store problemer. Morselskapet SVB Financial Group falt fredag nesten 70 prosent i førhandelen på Nasdaq-børsen før handelen med aksjene ble stanset.

Silicon Valley Bank har spesialisert seg på såkalt risikokapital og er ifølge AP den 16. største banken i USA.

[ – Senterpartiet får boltre seg med sololøp ]

Fallende bankaksjer

Selskapets problemer har skapt uro også rundt andre amerikanske finansselskaper, som har falt på børsene de siste dagene.

Flere av de store bankene i USA har falt mellom 7 og 12 prosent i løpet av den siste uken.

Finansminister Janet Yellen måtte fredag rykke ut og forsikre at det amerikanske banksystemet er solid. Yellen understreket at hun har full tillit til at reguleringsmyndighetene kan håndtere situasjonen.

Uroen rundt Silicon Valley Bank har også smittet banksektoren i EU og Norge, ifølge Dagens Næringsliv. Flere norske banker falt 2–3 prosent på børsen fredag.

[ Demonstranter fortsetter marsjen mot Europa ]

Stigende renter

Bakgrunnen for problemene til Silicon Valley Bank er renteoppgangen i kjølvannet av pandemien.

Banken har bidratt til å finansiere oppstartsselskaper i tek-sektoren, som har blitt mindre attraktive etter hvert som rentene har steget.

Ifølge Dagens Næringsliv har samme type selskaper satt penger inn hos Silicon Valley Bank, som blant annet investerte midlene i amerikanske statsobligasjoner. Disse har falt i verdi i takt med renteoppgangen.

Bankens utfordringer eskalerte da innskytere begynte å ta ut midlene sine og utløste et såkalt «bank run».

Ifølge nyhetsbyrået AFP er investorer bekymret for at også andre banker kan få problemer som følge av de stigende rentene.

[ – En rå utnyttelse av nabolaget, der turoperatøren tjener penger uten å gi noe tilbake ]