Thailand: Fengsles i to år for å fornærme kongen med gule badeender

I Thailand, hvor monarkiet står sterkt, fornærmer man ikke de kongelige ustraffet. I 2017 ble en mann dømt til hele 35 år i fengsel av en militærdomstol for å ha fornærmet kongen. Han ble først dømt til 70 års fengsel, men dommen ble halvert etter at han innrømmet skyld.

I 2021 ble en kvinne dømt til 43 års fengsel for majestetsfornærmelse. Etter at dommen på 87 år ble halvert.

Så de kongelige i Thailand fleiper man ikke med.

Nå er en politisk aktivist, som ble arrestert i Thailand for å ha solgt satiriske kalendere med gule ender, dømt til to års fengsel for å ha fornærmet kong Maha Vajiralongkorn, opplyser en juridisk bistandsgruppe, ifølge CNN.

Den thailandske kongen er veldig populær, og en royal fornærmelse kan gi opp til 15 år i fengsel. (Berit Keilen/NTB)

Den gule gummianden er et symbol på en regjeringsfiendtlig protestbevegelse som i 2020 lanserte et forsøk på å reformere monarkiet i Thailand, der kongen ifølge grunnloven «troner i en posisjon av ærverdig tilbedelse».

Aktivisten ble først dømt til tre års fengsel, noe som ble redusert til to år siden retten anså hans forklaring som nyttig, ifølge Thai Lawyers for Human Rights, som har representert dusinvis av personer siktet for majestetsfornærmelse de siste to årene.

Mannen ble arrestert i desember 2020 etter at politiet raidet hjemmet hans og fant gule andekalendere han hadde solgt på nettet.

Han benekter imidlertid anklagene fordi han ikke produserte kalenderne og innholdet i kalenderen ikke har egenskaper som ville bryte med artikkel 112, sa advokaten, Yaowalak Anuphan, til Reuters, og la til at klienten hans var fri mot kausjon og planlegger å anke.

Thailand har i over 100 år hatt en streng praksis mot kongekrenkelser. En bestemmelse som ofte er blitt brukt i praksis. Men i 2020 ble loven endret, etter påtrykk av majesteten selv.

Thailands majestetsfornærmelseslover er blant de strengeste i verden og har straffer på opptil 15 års fengsel for hver oppfattet kongelig fornærmelse. Hundrevis av mennesker har blitt arrestert eller fengslet i henhold til loven, noen altså så lenge som 43 år.

I Artikkel 112 i den thailandske straffeloven heter det:

«Den som ærekrenker, fornærmer, eller truer Kongen, Dronningen, Tronarvingen eller Regenten, skal straffes med fengsel i tre til femten år».

Artikkel 112 har inntil nylig vært et tabubelagt tema som ikke har vært gjenstand for debatt i Thailand, men ungdomsaktivister har begynt å diskutere det på sosiale medier og i offentligheten, og noen har presset de politiske partiene til å gjøre det til en valgkampsak i år.

Menneskerettighetsgrupper anklager myndighetene for å være overivrige i sin anvendelse av loven, som skiftende regjeringer har hevdet er nødvendig for å beskytte palasset. Kongehuset kommenterer vanligvis ikke loven.

