Senatet i USA blokkerer lovendringer i Washington

D.C.-lovene ble godkjent av bystyret i fjor og ville endre strafferettspolitikken og hvordan dommer skal avsies etter domfellelser. De vil også fjerne obligatorisk minimumsstraff for en rekke lovbrudd og redusere straff for innbrudd, biltyveri og ran.

81 senatorer stemte for å blokkere disse lovene, og 14 stemte mot. Det er første gang på over 30 år at Senatet overstyrer lovgivning i hovedstaden. Og det er også bred enighet blant partiene om å blokkere disse lovene. De 14 som stemte mot, var demokrater.

Allerede forrige uke sa president Joe Biden at han vil skrive under på Kongressens avvisningsresolusjon, som hindrer Washington D.C. fra å vedta lovene.

Lovene har blitt kritisert for å være for milde i en by der tallene på krimstatistikken blir stadig verre. I fire år på rad økte antall drap i byen fram til 2021, da drapstallet var på 227 – det høyeste siden 2003. I fjor falt dette tallet med rundt 10 prosent.

– Dette er hovedstaden vår. Men lokale politikere har latt gatene bli en fare og en flause, sa republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, onsdag.

Demokraten Eleanor Holmes Norton, distriktets ikke-stemmeberettigede delegat i Representantenes hus, kritiserer Senatets beslutning.

– Det er ingen unntak eller noen middelvei når det kommer til hovedstadens rett til selvstyre, sa hun.

