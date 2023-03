Reuters: Australia ventes å kjøpe opptil fem atomubåter fra USA

Kjøpene vil gjøres på 2030-tallet og er del av forsvarssamtalen mellom USA, Australia og Storbritannia, kjent som Aukus. Inkludert i samarbeidet er en avtale om at Australia skal anskaffe åtte atomdrevne ubåter.

I samarbeidets tidlige fase skal minst én amerikansk ubåt besøke australske havner de neste årene, og i slutten av 2030-årene skal en ny klasse atomubåter bygges med britisk design og amerikansk teknologi, opplyser én av de fire tjenestepersonene.

To av tjenestepersonene sier til Reuters at USA vil utstasjonere noen ubåter vest i Australia innen rundt 2027. Tidlig på 2030-tallet skal Australia kjøpe tre atomubåter og få muligheten til å kjøpe ytterligere to, ifølge Reuters' kilder.

Toppmøte i USA

Australias statsminister Anthony Albanese sa tirsdag at han snart skal møte president Joe Biden i USA. Der er det ventet at de vil legge fram en avtale om australsk kjøp av atomubåter.

De to landene har forhandlet i halvannet år etter at Australia trakk seg fra ubåtforhandlinger med Frankrike og heller ville samarbeide med USA og Storbritannia.

Også britenes statsminister Rishi Sunak kommer til det som blir et toppmøte i det gryende forsvarssamarbeidet. Kilder med kjennskap til planene opplyser til Reuters at møtet skal holdes i San Diego i California førstkommende mandag.

Albanese beskriver Aukus-samarbeidet som det største løftet i forsvarskapasitet i Australias historie. Ubåtkjøpet regnes som et svar på Kinas stadig mer aktive rolle i Stillehavsregionen.

Møtes med skepsis

Kineserne er sterkt imot prosjektet, som de mener er farlig og har som mål å trenge Kina opp i et hjørne.

Også flere av Australias allierte i området har uttrykt bekymring. Malaysia og Indonesia har stilt spørsmål ved om ubåtkjøpet kan utløse et atomvåpenkappløp i regionen.

Australia har sagt at det er uaktuelt å utstyre ubåtene med kjernefysiske våpen.

[ Ap har falt til et nytt bunnivå – Høyre større enn venstresida ]

[ Kommentar: I næringslivet hadde hun vært ute for lengst ]