Titusenvis i protestmarsjer i Hellas etter togkatastrofen

Demonstrantene protesterer mot regjeringen etter togulykken 28. februar, der 57 personer mistet livet. Det har vært en rekke slike demonstrasjoner de siste dagene.

Fagforeninger og studentforeninger har organisert protestene, samtidig som streiker har ført til stans i ferjer til de greske øyene og i kollektivtransporten i Aten.

Brannbomber og tåregass

Ifølge AFP deltok mer enn 40.000 i protestene i den greske hovedstaden, der flere titall maskerte, svartkledde ungdommer kastet brannbomber og steiner mot opprørspoliti utenfor nasjonalforsamlingen, som svarte med tåregass. AP anslår at minst 30.000 demonstrerte i Aten.

Mer enn 20.000 sluttet seg til demonstrasjoner i Thessaloniki, Hellas' nest største by, der flere titall ungdommer barket sammen med politiet ved en veisperring. Tolv studenter fra universitet i byen var blant de døde i togulykken.

Politiet brukte tåregass også i byen Patras sør i landet, der et kommunalt band spilte begravelsesmusikk under demonstrasjonen.

Dårlig sikkerhet

De som streiker og demonstrerer, mener at mange år med nedskjæringer i jernbanen bidro til at ulykken kunne skje. I byen Larissa, nær åstedet for ulykken, holdt studenter svarte ballonger og ropte «Nei til profitt over våre liv!».

Landets samferdselsminister gikk av, og stasjonsmesteren i Larissa sitter bak lås og slå, anklaget for uaktsomt drap. Søndag satt han i avhør i over sju timer, ifølge forsvareren hans. Hvis han blir kjent skyldig, risikerer han en fengselsstraff på ti år eller mer. I verste fall kan han bli dømt til livsvarig fengsel.

Press

Stasjonsmesteren skal ha innrømmet at en bryter sto i feil stilling slik at de to togene endte opp med å kjøre på samme spor før de krasjet front mot front i høy hastighet.

Avsløringer om alvorlige svakheter i sikkerheten på togstrekningen har ført til press mot regjeringen til statsminister Kyriakos Mitsotakis. Han har lovet at regjeringen vil samarbeide med etterforskningen av ulykken.

EU har sendt eksperter for å bidra i arbeidet med å bedre togsikkerheten i Hellas, og det ventes at også Tyskland vil sende folk.

