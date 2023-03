Kongressleder McCarthy anklages for å ha bidratt til konspirasjonsteorier

McCarthy, som er republikaner, delte videoer fra kongresstormingen 6. januar 2021 med kanalen.

Schumer mener at disse videoene fremstilte opprørerne som fredelige, og at de ble brukt i et innslag som oppmuntret til konspirasjonsteorier.

McCarthy sier at han ikke har sett hvordan Fox News valgte å presentere videoene han ga dem, men at han ikke angrer på sin beslutning om å offentliggjøre videoene. Det ble gjort av hensyn til åpenhet, sier han.

På mandag brukte Fox' høyreorienterte kommentator Tucker Carlson noen av videoene, som viser demonstranter som gikk gjennom kongressbygningen, til å argumentere for at de bare så seg rundt.

Carlson hevder at det kun var et fåtall av de som tok seg inn i bygget som var opprørere, og at det overveldende flertallet ikke var det.

Schumer, som er demokratenes leder i Senatet, fordømte sendingen. Han mener Carlsons uttalelser er et farlig og utilgivelig forsøk på å omskrive historien.

– Å si at 6. januar ikke var voldelig, er en løgn, sa han i en tale til Senatet tirsdag.

6. januar 2021 ble kongressbygningen i Washington D.C. stormet av Trump-tilhengere mens folkevalgte var i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Opprørerne mente valgresultatet var feil og prøvde å hindre at Biden ble godkjent som president.

