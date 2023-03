Etterforskning av dødsfallet til svensk politisjef avsluttes

Löfving ble funnet død i hjemmet sitt i Norrköping 22. februar. Det ble satt i gang en etterforskning med blant annet kriminaltekniske undersøkelser og avhør, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding.

Den foreløpige obduksjonsrapporten sier at det ikke er noe som tyder på at noen andre sto bak dødsfallet.

– Etter en samlet vurdering konstaterer jeg at det kan utelukkes at noen andre forårsaket hans død. Det er ingen grunn til å tro at det er begått noen forbrytelse som krever straffeforfølgelse, sier statsadvokat Torsten Angervåg om avslutningen av etterforskningen.

Samme dag som Löfving døde, la eksterne granskere fram en rapport der politilederen ble anklaget for grov tjenestefeil da han ansatte en kvinne han hadde et forhold til.

[ Svensk politisjef funnet død i sitt hjem ]