Sveriges Riksdag kan vedta Nato-medlemskap i løpet av mars

– Om en halvtime skal regjeringen formelt vedta å overlevere forslaget om Nato-innmelding til Riksdagen. Den vil da kunne fatte et vedtak i løpet av et par uker, sier Kristersson på en pressekonferanse samme med Nato-sjef Jens Stoltenberg tirsdag.

– Da er Sverige klar til å slutte seg til Nato når Ungarn og Tyrkia har ratifisert søknaden, sier Kristersson.

Atomvåpengaranti

Statsministeren sier Sverige systematisk skal integrere seg i forsvarsalliansen, men i likhet med Norge og Danmark, vil svenskene ikke ha atomvåpen på sin jord. Tidligere tirsdag ettermiddag lovet utenriksminister Tobias Billström at landet skal være kjernevåpenfritt også etter innmeldingen i Nato.

– Fra regjeringens side anser vi at vi kan forholde oss til det andre nordiske land har sagt, sa Billström i et intervju med Dagens Nyheter.

Kristersson omtaler innmeldingen som et paradigmeskifte i svensk sikkerhetspolitikk og sier det er bred støtte i Riksdagen for et svensk Nato-medlemskap.

[ Den finske riksdagen sier ja til Nato-medlemskap ]

Nytt møte med Tyrkia

Før pressekonferansen møtte Stoltenberg statsministeren og lederne for de riksdagspartiene som stiller seg bak innmeldingen.

– I dag diskuterte vi sluttføringen av Sveriges og Finlands Nato-søknader. Det har topprioritet, og det er fremgang, sier Stoltenberg.

– Jeg har invitert til et nytt møte mellom Sverige, Finland og Tyrkia ved Natos hovedkvarter torsdag, la han til.

Tyrkia har satt seg på bakbeina i innmeldingsprosessen og har stilt en rekke krav til de to søkerlandene.

[ Ungarns regjeringsparti lover støtte til Finland og Sverige ]