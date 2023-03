New York Times: Pro-ukrainsk gruppe kan ha sabotert Nord Stream

Opplysningene kommer fram i en ny etterretningsrapport og er det første kjente betydelige sporet som peker i retning av hvem som var ansvarlig for angrepet, skriver avisen. og viser til amerikanske tjenestemenn

Etterforskere på begge sider av Atlanteren har slitt med å finne ut hvem som sto bak eksplosjonene ved gassrørledningen i fjor. Nord Stream ble brukt til å føre russisk gass til Europa.

Amerikanske kilder sier også til New York Times at det ikke er tegn til at ukrainske myndigheter var delaktige i sabotasjen.

Mange spekulasjoner

Det har vært mange spekulasjoner om hvem som kan ha stått bak sabotasjen 26. september. Mange i Vesten mistenkte raskt russiske myndigheter. Men også Ukraina, Storbritannia og USA er blitt beskyldt for å ha utført sprengningene. Nylig kom det også udokumenterte anklager om at Norge hadde vært en del av operasjonen.

Amerikanske tjenestemenn sier det er mye de fortsatt ikke vet om gjerningsmennene og deres tilknytninger. Nylig innhentet informasjon antyder at det er motstandere av Russlands president Vladimir Putin, men gir ingen detaljer om gruppens medlemmer eller hvem som ledet eller betalte for operasjonen.

Konkluderer ikke

Tjenestemennene vil heller ikke si hva slags etterretningsinformasjon det er snakk om, hvor den kommer fra eller hvor sterke beviser den inneholder. De sier materialet ikke gir noen tydelig konklusjoner. Dermed er muligheten åpen for at det kan ha vært utført av uoffisielle aktører med koblinger til Ukrainas myndigheter og sikkerhetsstyrker.

Tjenestemenn som har sett etterretningsopplysningene sier de tror sabotørene mest sannsynlig var ukrainske eller russiske borgere. Amerikanske tjenestemenn sier ingen amerikanske eller britiske borgere var involvert.

