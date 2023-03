Minst 15 døde og 42 savnet i jordskred i Indonesia

Kraftig regn er årsaken til jordskredet som fant sted i Serasan-distriktet, sier lokalpolitiets talsperson Harry Goldenhardt.

Skredet er estimert til å være mellom 100 og 200 meter langt, sier talsperson Abdul Muhari fra byrået for katastrofeinnsats.

– Antallet døde kan endre seg når som helst. Av 15 omkomne er 10 omkomne hentet, sier han.

Videre sier Muhari at de 1.216 innbyggerne i området er blitt evakuert til krisesentre i moskeer og helsesentre.

Redningsarbeidet preges av dårlig vær og vanskelig tilkomst til skredområdet.

– Været endrer seg hele tiden. Vinden er sterk, og bølgene er høye, sier lederen for redningsarbeidet, som opplyser at forsvaret skal bistå.

To helikoptre sendes fra hovedstaden Jakarta tirsdag for å hjelpe til i redningsarbeidet. I tillegg skal et fly frakte telt, mat og tepper til evakuerte øyboere, sier Abdul.

