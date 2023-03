Land med betalt pappaperm tredoblet

63 prosent av alle land i verden garanterer nå en form for betalt permisjon for fedre, ifølge tall fra World Policy Analysis Center. Det kan innebære alt fra en dag til mange måneder. Det gjelder 120 land, noe som er nesten tre ganger så mange som på 1990-tallet, skriver det amerikanske nyhetsnettstedet Axios.

96 prosent av landene tilbyr en form for betalt permisjon for mødre.

Men ett stort land skiller seg ut ved at landet ikke har noen form for garantert betalt permisjon for foreldre: USA.

Tredoblet på tre tiår

USA er kun ett av sju land i verden som ikke garanterer noen form for betalt permisjon, verken for mødre eller fedre, ifølge forskerne som står bak den ferske boka «Equality within our lifetimes», der oversikten over permisjonsordninger verden over blir presentert. De andre landene er stillehavsstatene Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Ny-Guinea og Tonga.

Mange land tilbyr betalt permisjon i større eller mindre grad til mødre, men ikke til fedre. Blant landene som ikke tilbyr noen form for betalt permisjon som fedre kan benytte seg av, er altså USA, og i tillegg en del land i Afrika, Asia og Latin-Amerika – for eksempel Sudan, Libya, Somalia, Niger, India, Pakistan og Afghanistan.

Oversikt over hvilke land som tilbyr en viss grad av betalt permisjon som er tilgjengelig for fedre. Kilde: World Policy Analysis Centre. (Grafikk: Dagsavisen)

Men mange andre land i disse verdensdelene har en viss form for betalt permisjon for fedre. Blant landene som skårer bedre enn USA, og som befinner seg i kategorien med dårligst ordninger blant dem som har ordninger som fedre kan benytte seg av, finner man en lang rekke afrikanske land, blant annet Burundi, Rwanda og Sør-Sudan. De kommer inn under kategorien land som tilbyr under tre uker.

Forskerne som står bak oversikten fra World Policy Analysis Center påpeker at det siden 1995 er blitt tredobbelt så mange land i verden som har en form for betalt permisjon som omfatter fedre.

Et kontinent som peker seg positivt ut ved at mange land har innført dette i løpet av de siste 30 årene, er Afrika.

I 2022 tilbød 56 prosent av landene i Den afrikanske union garantert betalt pappapermisjon, mot bare 13 prosent i 1995, påpeker forskerne. Alle disse har imidlertid kun relativt kortvarige ordninger; det er snakk om alt fra en dag til tre uker, ifølge en oversikt fra AfricaHRSolutions.

I Latin-Amerika økte andelen land som tilbyr en viss grad av betalt permisjon for fedre, fra 21 prosent i 1995 til 55 prosent i 2022.

– Viktig for likhet

Blant dem som har best ordninger som fedre kan benytte seg av, i kategorien 26 uker eller mer, er et flertall av landene i Europa. Også Canada, New Zealand, Cuba og Japan hører til disse, ifølge oversikten.

Men én ting er hva som tilbys, en annen ting er hva som faktisk benyttes: I Japan benyttet kun 1 av 20 fedre permisjonsretten i 2017, ifølge OECD.

– Det er klare bevis for at permisjon for alle foreldre ikke bare forbedrer barnets helse i løpet av det første året, men også er bra for likhet mellom kjønnene og økonomiske likheter, skriver Jody Heymann og Aleta Sprague, som står bak «Equality within our lifetimes», på nettstedet Context.

Heymann var med på å stifte World Policy Analysis Center, og er professor ved Universitetet i California. Sprague er juridisk analytiker ved World Policy Analysis Center.

Ordningene for foreldrepermisjoner, både for menn og kvinner, varierer enormt fra land til land. Permisjon for alle bidrar til økt likhet mellom kjønnene, peker forskere på. (P3472 Frank May/NTB)

– Men mens 96 prosent av land garanterer betalt permisjon for spedbarnsmødre, er det bare 63 prosent som garanterer det for fedre – og når de gjør det, er det ofte bare noen få dager. Å fjerne dette gapet er noen av nøkkelgrepene for å oppnå likhet mellom kjønnene og å forbedre økonomier rundt omkring i verden, mener de to.

Biden ønsker endring

I USA er det ingen føderal lov som garanterer arbeidstakere så mye som en eneste dag foreldrepermisjon med lønn, verken for mødre eller fedre.

Det er likevel en del arbeidsgivere som tilbyr det som del av velferdsgoder. Men i dag er det bare 21 prosent av amerikanske arbeidstakere, mødre som fedre, som har tilgang til betalt foreldrepermisjon, skriver BBC. I USA er en av fire kvinner tilbake på jobb to uker etter fødsel.

President Joe Biden har foreslått 12 ukers betalt permisjon, men dette kom ikke med i den omfattende klima- og helsepakken som han signerte i august 2022, ifølge nyhetsbyrået AP. Pakken ble godkjent etter mange runder med harde forhandlinger i Kongressen, der en del av det Biden ønsket å gjennomføre, måtte vike.

I 1993 fikk daværende president Bill Clinton gjennom en lov som ga mange amerikanske arbeidstakere rett til 12 uker ubetalt permisjon for å ta vare på nyfødte, pleie syke familiemedlemmer eller komme seg etter alvorlig sykdom – den såkalte «Family and Medical Leave Act». Mange arbeidstakere – 44 prosent – har likevel ikke rett til dette, av ulike årsaker.

Tidligere president Bill Clinton og president Joe Biden markerte nylig at det var 30 år siden en lov som ga mange amerikanske arbeidstakere rett til 12 uker ubetalt permisjon, kom på plass. Biden ønsker å innføre betalt permisjon. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

30-årsdagen for loven ble markert av Bill Clinton og Joe Biden i Det hvite hus i februar. Da sa Biden at han ikke har gitt opp å få gjennom en lov som sikrer betalt permisjon, og påpekte at USA er et av svært få land i verden som ikke tilbyr det.

– Ingen amerikaner bør noen gang være nødt til å velge mellom å få lønn og å ta vare på et familiemedlem eller ta vare på seg selv, sa Biden.

Det kan bli en vanskelig jobb å få dette gjennom Kongressen nå som Republikanerne har flertall i Representantenes hus, men demokratiske kongressmedlemmer vil gjøre et forsøk, skriver nyhetsbyrået AP.

