Ingen atomvåpen på svensk jord, lover minister

Forsikringen fra Billström kommer i et intervju med Dagens Nyheter kort tid før den svenske regjeringen tirsdag legger fram lovforslaget som formelt gjør at landet kan bli medlem av forsvarsalliansen. Det 80 sider lange forslaget innebærer det største skiftet i svensk utenrikspolitikk på to århundrer.

– Ved å ratifisere og slutte oss til Washington-avtalen får vi en rekke artikler som vil bli styrende og tydelig sier hvilket forhold vi har til de øvrige medlemslandene, sier Billström.

På spørsmål om det også betyr at andre Nato-land kan plassere sin kjernevåpen på svensk jord, svarer han tydelig: «Nei, det kan de ikke».

– Fra regjeringens side anser vi at vi kan forholde oss til det andre nordiske land har sagt. Han viser til at både Norge og Danmark har unntak fra å ha kjernevåpen utplassert.

