FN: Over en milliard kvinner og jenter lider av underernæring

En fersk rapport fra Unicef anslår at over en milliard kvinner og unge jenter i verden lider av underernæring, og at konsekvensene kun vil øke om ikke tiltak iverksettes snarest.

– Den globale sultkrisen har ført til at millioner av mødre og deres barn lider av alvorlig underernæring. Uten hastetiltak fra det internasjonale samfunnet vil konsekvensene vare i flere generasjoner framover, advarer leder for Unicef, Catherine Russell.

Problemet er størst i verdens fattigste land. Ifølge Unicef bor 68 prosent av kvinnene og jentene som lider av underernæring, i Sør-Asia og sør for Sahara i Afrika. Av dem lider 60 prosent av anemi.

Alvorlige konsekvenser for barn

Ifølge Unicef vil alvorlig underernæring føre til konsekvenser for både kvinnene selv og deres barn. Det øker risikoen for tidlig spedbarnsdød, kan skade fosteret i magen og føre til livslange utfordringer for barns ernæring, vekst, læring og fremtidige inntektsevne.

– På verdensbasis lider 51 millioner barn under to år av veksthemming. Vi anslår at omtrent halvparten av disse barna ble veksthemmet under svangerskapet eller de første seks månedene av livet, da de var avhengig av moren for ernæring, heter det i rapporten.

Graviditet og fødsel er også langt farligere for underernærte kvinner.

Situasjonen er mest kritisk i Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Tsjad og Jemen, ifølge FN. Mellom 2020 og 2022 økte antall gravide eller ammende kvinner som led av akutt underernæring i disse landene, med 25 prosent, fra 5,5 millioner til 6,9 millioner.

Har ikke råd til svangerskapskontroll

I flere afrikanske land sør for Sahara er det også en høy andel tenåringsgraviditeter, og mange møter ikke opp til svangerskapskontroll.

28 år gamle Faith Kanini, som bor i Kenyas hovedstad Nairobi, sier hun ikke har råd til å gå til svangerskapskontroll selv om hun burde det.

– Jeg har betalt i kontanter de få gangene jeg har sett en jordmor. Det er dyrt for meg, og jeg har ikke råd til helseforsikring fordi jeg er arbeidsledig og avhengig av hjelp fra venner og familie, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Kvinner i fattige husholdninger har dobbelt så stor sannsynlighet for å være undervektige som kvinner fra de rikeste husholdningene, ifølge Unicef-rapporten.

[ Saras festival-idé trekker Oslo-bandene ut av byen ]

Store kjønnsforskjeller

Unicef har tatt til orde for at kvinner og jenter prioriteres når det gjelder tilgang på næringsrik mat som følge av konsekvensene underernæring vil ha for mor og barn.

– For å forhindre underernæring hos barn må vi også takle underernæring hos unge jenter og kvinner, sier Russell.

Det foreslås blant annet å øke bistanden til matprogram som sørger for leveranser av viktige matprodukter som mel, matolje og salt. Det vil ifølge Unicef redusere mangel på mikronæringsstoffer og forhindre anemi hos jenter og kvinner.

Kvinner er også i mye større grad rammet av matusikkerhet enn menn. Gjennom pandemien doblet denne kjønnsforskjellen seg, ifølge tall fra FN.

I 2021 var det 126 millioner flere kvinner enn menn som ikke visste hvor deres neste måltid kom fra, sammenlignet med 49 millioner flere i 2019.

[ – Jeg fikk sjokk da jeg opplevde at den gamle damen faktisk hadde familie ]

Forverret av flere kriser

– Det blir stadig mer fattigdom og sult, gapet mellom rike og fattige øker, og den sosiale samhørigheten og tilliten svekkes, sa FNs generalsekretær António Guterres i slutten av februar.

Ifølge FNs matvareprogram (WFP) er 345 millioner mennesker truet av akutt matmangel. Det er en økning på 200 millioner fra før pandemien, men det faktiske tallet er trolig langt høyere.

Samtidig har krigen i Ukraina rammet matproduksjonen hardt, noe som har ført til større matusikkerhet i hele verden. Normalt produserer Ukraina mat til rundt 400 millioner mennesker.

Klimakrisen har også forverret situasjonen. På Afrikas Horn ligger det nå an til verre tørke enn under hungersnøden i 2011 da 250.000 mennesker mistet livet. Det antas at nærmere 23 millioner mennesker er utsatt for høy matusikkerhet i Somalia, Etiopia og Kenya alene.

I tillegg er det spekulasjoner om alvorlig matmangel i Nord-Korea, og FN advarte alt før jordskjelvet i Syria om at nesten 3 millioner står i fare for å sulte i landet.

[ Kommentar: Det er ikke likestilling å behandle kvinner som om de var menn ]