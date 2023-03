Fem kvinner saksøker Texas – sier abortnekt satte dem i livsfare

Texas har innført svært strenge lover mot abort, og leger som utfører aborter, risikerer streng straff. I teorien åpnes det imidlertid for unntak hvis kvinnens liv er i fare.

Fem kvinner og to leger står bak søksmålet. Der heter det at en av kvinnene måtte vente til hun fikk sepsis før hun fikk utført inngrepet som var nødvendig for å redde livet hennes. De fire andre skal ha blitt tvunget til å reise ut av delstaten for å få utført aborter, til tross for at svangerskapet truet helsen deres.

Gruppen krever blant annet at loven klargjøres. De mener den er så vagt formulert at aktører i helsesektoren frykter straff hvis delstatsmyndighetene ikke anser situasjonen som truende nok.

USAs høyesterett opphevet i 2022 den 50 år gamle Roe vs. Wade-kjennelsen og fjernet dermed kvinners rett til abort i USA. Nå er det opp til delstatene å lage egne regler, noe som har ført til en kraftig innskrenking av mulighetene til å avslutte svangerskap. Flere delstater der Republikanerne har makten har innført omfattende forbud.

