Sør-Korea vil gi kompensasjon til ofre for japansk tvangsarbeid

Det skal være et skritt på veien mot forsoning med Japan.

– I henhold til planen vil Sør-Korea kompensere tidligere tvangsarbeidere gjennom en offentlig stiftelse finansiert av private selskaper, sa utenriksminister Park Jin da han la fram planen mandag.

Da sørkoreanske myndigheter kom med forslaget i januar, ble det kritisert av ofre og familiene deres fordi det ikke inkluderte bidrag fra japanske selskaper, deriblant de selskapene som er dømt til å betale erstatning.

Koreahalvøya var i årene 1910 til 1945 en japansk koloni. Japan hevder å ha gjort opp for seg og viser til en avtale om normalisering som ble inngått i 1965. Sør-Koreas høyesterett har imidlertid slått fast at sørkoreanere som ble satt til tvangsarbeid under kolonitiden, har rett til å søke den japanske stat om erstatning.

Mandag var det flere som demonstrerte da Park kunngjorde planen.

[ – Hele internett står imot Willow. Det er Joe Bidens velgerskare ]