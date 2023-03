Netanyahu: Reservesoldaters tjenestenekt er en eksistensiell trussel

Benjamin Netanyahus uttalelse kom mandag etter at det er kjent at leger, piloter og andre nøkkelpersoner i det israelske forsvaret har sagt at de ikke vil tjenestegjøre så lenge regjeringen fortsetter med sin omstridte reform av rettsvesenet, skriver Haaretz.

Forsvarsminister Itamar Ben-Gvir og lederen for Knesset, Amir Ohana, var sammen med statsministeren da han uttalte seg mens han overvar en seremoni i forbindelse med den jødiske høytiden purim.

Det har kommet flere meldinger om at reservister i de væpnede styrkene ikke vil melde seg til tjeneste. Dette begrunner de altså med regjeringens arbeide for å vedta drastiske endringer som vil gi politikerne mer makt over rettssystemet.

Alle de gjenlevende tidligere lederne av landets væpnede styrker ba tidligere på dagen Netanyahu om å stanse alle lovforslag knyttet til reformarbeidet og «finne en løsning på situasjonen så raskt som mulig.

Det har vært omfattende og langvarige protester mot regjeringens planer.

[ Ny massedemonstrasjon i Israel mot Netanyahus rettsreform ]