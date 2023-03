Jordskjelvofre i Tyrkia lever på gata

En måned etter at til sammen over 50.000 mennesker døde, mer enn 44.000 av dem i Tyrkia, i det svært kraftige jordskjelvet, lever nå mange overlevende i frykt på gata, skriver BBC.

De overlevende går en usikker framtid i møte. Et av de største problemene er nå å finne trygge steder å bo.

Kvinne: – Dette er hjemmet vårt

Etter at nesten to millioner mennesker har forlatt skjelvområdene i Tyrkia, blant annet ved hjelp av gratis fly og tog, har noen funnet husly hos venner og familie i andre deler av landet, ifølge tyrkiske myndigheter.

Men ikke alle har flyktet. I byen Samandag, ved middelhavskysten helt sør i landet, har BBC truffet en kvinne som lever på gata utenfor det ruinerte huset sitt. Hun og familien har ikke tenkt seg noe sted, forteller hun.

– Dette er veldig viktig for oss. Uansett hva som skjer videre, selv om huset raser sammen, vil vi bli værende her. Dette er hjemmet vårt. Alt vi har er her. Vi kommer ikke til å dra, sier Songul Yucesoy til BBC mens hun tar oppvaska ute på fortauet.

Familien bor i telt, uten toalett og under ellers svært kummerlige forhold. I tillegg må de bære sorgen over mange døde slektninger som følge av det omfattende jordskjelvet, som resulterte i at flere enn 160.000 bygninger kollapset eller fikk store skader.

[ Baby reddet i Tyrkia etter seks dager i ruinene ]

Trolig høye mørketall

FNs utviklingsprogram har estimert at minst halvannen million mennesker fortsatt befinner seg i jordskjelvområdene, men uten et sted å bo.

Det er imidlertid vanskelig å slå fast det faktiske tallet på hjemløse etter katastrofen, og mørketallene kan være høye, ifølge den britiske kringkasteren.

Det skal også være usikkert hvor lang tid det vil ta å finne egnede bosteder til de mange som nå lever på gata.

Jordskjelvet som inntraff natt til 6. februar, med styrke 7,8, var det kraftigste i Tyrkia siden 1939 og et av de mest dødelige i verden etter tusenårsskiftet.

Inntil 20. februar hadde tyrkiske myndigheter registrert over 6.000 etterskjelv, deriblant ett med styrke 7,5 i samme område ni timer etter det første jordskjelvet.

Det er generelt vanlig med jordskjelv i Tyrkia, men skjelvene 6. februar er beskrevet som den verste naturkatastrofen i Europa på 100 år.

[ Flere omkomne i nytt jordskjelv i Tyrkia og Syria ]