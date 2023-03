Boris Johnson vil adle sin egen far

Det er tradisjon for at utgående statsministere kan levere en liste med navn, til monarken, med personer statsministeren ønsker å adle på vei ut døra. Nå har Boris Johnson skrevet sin liste og den favner bredt, over 100 navn, sies det. Dette er betydelig flere enn sine forgjengere.

Og blant navnene på denne listen finner vi Boris’ egen far, Stanley, som kan sette Sir foran navnet sitt om sønnen får det som han vil. Det er den engelske avisen The Times som melder dette.

Utmerkelser

En talsperson for Boris Johnson sier til The Times, at «vi kommenterer ikke utmerkelser.»

Nyhetsbyrået PA har kontaktet Stanley Johnson for en kommentar, uten å få svar.

The Times skriver at den tidligere statsministerens liste over nominasjoner inkluderte opptil 100 navn og var betydelig lengre enn listen til hans forgjengere Theresa May og David Cameron. Listen går for tiden gjennom Cabinet Office’s bakgrunnssjekk.

Enhver utmerkelse til Stanley Johnson vil være omstridt for den tidligere konservative lederen. Han har tidligere møtt beskyldninger om kameraderi i 2020, etter at han nominerte sin bror, Jo Johnson, til en adelstittel.

Stanley Johnson, er som sin sønn politiker, samt forfatter og ekspert på miljø- og befolkningspolitikk.

I 2021 beskyldte Tory-parlamentariker Caroline Nokes og en journalist offentlig Stanley Johnson, for å ha befølt dem på konservative partikonferanser.

Stanley Jonhson skal ha slått Caroline Nokes på rumpa under en slik konferanse, tilbake i 2003.

Partygate

Tidligere statsminister Boris Johnsen har også mye å svare for og senere i mars skal han grilles i Parlamentet om partygate-skandalen.

Partygate er kallenavnet på den politiske skandalen der Johnson og Det konservative partiet gjentatte ganger holdt fester i Downing Street mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien, skriver NTB.

Johnson har bedt om unnskyldning for skandalen, men har hele tiden stått fast ved at han ikke begikk noen regelbrudd selv. Skandalen førte til at han i juli i fjor måtte gå av som statsminister.

En komité i Parlamentet har de siste åtte månedene gransket den såkalte partygate-skandalen, og det er denne komiteen som har innkalt Johnson til å avgi forklaring. Høringen ventes å starte rundt 20. mars.

Britain Politics Johnson's Legacy Englands tidligere statsminister Boris Johnson skal «grilles» av parlamentet rundt 20. mars om den påkalte Partygate-skandalen hvor Jonson skal ha feste og brutt korona-restriksjonene. (Daniel Leal-Olivas/AP)

Granskning

Granskningen kan på sikt lede til at Johnson mister setet sitt i Parlamentet.

I en foreløpig rapport komiteen har utarbeidet står det at bevisene i saken så langt undergraver Johnsons egen forklaring om at han ikke visste om de ulovlige festene i Downing Street.

– Bevisene tyder sterkt på at Johnson visste at arrangementene var åpenbare brudd på koronarestriksjonene, heter det i rapporten.

Videre står det at det foreligger bevis for at Parlamentet kan ha blitt villedet av statsministeren flere ganger gjennom pandemien. Det er dette punktet som kan felle Johnson.

Boris Johnsons største skandaler

Flere skandaler har preget Boris Johnsons tid som statsminister i Storbritannia. Her er noen av de største.

Renovering i Downing Street

I 2021 kom det fram at en eksklusiv oppussing av Johnsons hjem i statsministerboligen i Downing Street kostet 2,2 millioner kroner – hvorav drøyt 643.000 kroner skal ha kommet fra Det konservative partiet.

Johnson avfeide saken som «tull», men nektet å svare på hvor pengene kom fra. Det ble iverksatt en uavhengig gransking, som konkluderte med at det var «rimelige grunner» til å tro at ikke alt hadde gått riktig for seg.

Luksustur til Karibia

Det ble også reist spørsmål rundt betalingen av Johnsons luksustur til den karibiske øya Mustique i desember 2019, som han dro på sammen med sin daværende kjæreste og nåværende kone, Carrie Johnson. Det ble iverksatt en gransking av hvem som betalte for turen. Ifølge Johnson var det en nær venn. Ifølge granskingen gjorde ikke Johnson noe galt.

Anklagene mot Keir Starmer

Tidligere i 2022 anklaget Johnson Labour-leder Keir Starmer for å ha vært ansvarlig for at den beryktede TV-profilen og overgriperen Jimmy Savile ikke ble rettsforfulgt. Starmer ble truet på livet etter anklagene og ble angrepet av høyreekstreme demonstranter utenfor parlamentet.

Uttalelsen, som Johnson senere trakk tilbake, vakte stort sinne både i opposisjonen og i hans eget parti, og flere av Johnsons ansatte gikk av.

– La likene hope seg opp

I mai 2021 skal Johnson ha uttalt at han heller ville se «likene hope seg opp» enn å pålegge England flere restriksjoner for å hindre koronasmitte, ifølge flere kilder, inkludert hans tidligere rådgiver Dominic Cummings.

Johnson avfeide påstandene som «bullshit» og benektet at han hadde sagt det.

Partygate

På slutten av 2021 begynte britiske medier å melde at det hadde foregått fester i Downing Street da England var under strenge koronarestriksjoner. Siden strømmet det på med avsløringer om stadig nye fester. Britene kunne på dette tidspunktet ikke besøke sine nærmeste på sykehuset.

Både politiet og parlamentet etterforsket festavsløringene og Johnson ble ilagt en bot for brudd på sine egne regler. Flere Tory-politikere trakk seg i protest etter avsløringene.

Tafsende politiker

Skandalen som ser ut til å ha fått begeret til å renne over for Johnsons nærmeste, har fått navnet Chris Pincher.

Det høytstående parlamentsmedlemmet har blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylle. Han ble raskt suspendert fra partiet, men siden ble det kjent at Johnson var klar over lignende anklager mot Pincher allerede i 2019. Pincher fikk likevel fortsette i partiet, og han fikk en sentral post.

Som følge av Johnsons håndtering av Pincher-skandalen trakk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid seg fra sine stillinger 5. juli. Det utløste et skred oppsigelser fra politikere i og rundt den britiske regjeringen. Til sammen trakk 59 personer seg fra stillingene sine, før Johnson selv varslet sin avgang 7. juli.

