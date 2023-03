Trump: Tiltale stopper ikke valgkampen

– Jeg ville ikke engang tenkt på å trekke meg, sa Trump til pressen før han talte til den årlige Conservative Political Action-konferansen lørdag kveld lokal tid.

Trump er for tiden under etterforskning blant annet for sin rolle i forsøkene på å sette til side valgresultatet i 2020 og i stormingen av den amerikanske kongressen i januar 2021.

I talen sin sa Trump til en jublende folkemengde at han er i gang med sin «siste kamp» mens han igjen forsøker å bli president.

– Vi skal fullføre det vi startet, sa han.