– Jeg er krigeren deres. Jeg er rettferdighet, sa Trump

I 2024 er det nytt presidentvalg i USA. Noen av dem som ønsker å stille som kandidater, er allerede i gang med kampanjen sin.

USAs president mellom 2016 og 2020, Donald Trump, er blant de håpefulle.

På den amerikanske høyresidas politiske «festival», Conservative Political Action Conference (CPAC), som holdes annethvert år, holdt Trump tale – ifølge The New York Times til stor entusiasme fra ivrige fans iført Make America Great Again-capser og T-skjorter.

– Jeg er krigeren deres. Jeg er rettferdighet. Og for alle som har behandlet dårlig og sviktet, er jeg hevneren deres, sa han i talen.

Donald Trumps tale

Den varte i en og en halv time, tilsynelatende uten den helt åpenbare røde tråden. Tradisjonen tro for Trump, inneholdt den dessuten en lang rekke halvsannheter, usannheter og rene løgner.

The New York Times har faktasjekket talen, og funnet litt av hvert:

– Folk dreper hverandre i et antall vi aldri før har sett, rett på Manhattan, sa Trump.

Sannheten er imidlertid at antallet drap sant med elleve prosent fra 2021 til 2022, til det laveste antallet siden 2019.

Riktig nok er 433 drap svært mange, sett med norske øyne. Men sammenlignet med New York på 1980- og 1990-tallet, er tallet faktisk lavt. Da ble minst 1500 drept i byen årlig – i 1990 så byen hele 2245 drap, skriver The New York Times (NYTimes) i sin faktasjekk av talen.

[ Trump startet sitt eget sosiale medium da Twitter kasta han ut. Det er nå fullt av kvakksalvere ]

Muren og grensa

– Jeg fikk ferdig muren langs grensa i sør, sa Trump.

Å bygge mur mellom USA og Mexico var ett av Trumps valgkampløfter i 2016. Muren ble imidlertid aldri fullført, selv om den ble påbegynt. Valgløftet var å bygge rundt 1600 kilometer mur. Men da Trump forlot presidentstolen, fantes det rundt 730 kilometer totalt. Veldig mye av denne muren eksisterte fra før, den var bare blitt vedlikeholdt.

Det ble kun bygget 75 kilometer helt ny mur mot Mexico mens Trump var president, skriver NYTimes.

– Jeg stengte for ulovlige passeringer av grensa i sør, sa Trump.

Sannheten er at antallet personer som kom seg over grensa til USA, falt under pandemien – der som alle steder. Men mot slutten av presidentskapet hans, kom folk seg inn i landet igjen, omtrent som før.

[ Hva har egentlig skjedd på de seks årene med #metoo? ]

Nato og Nord Stream 2

– Alle de andre i Nato skulker unna å betale, sa Trump.

Niks. Alle landene betaler, skriver NYTimes.

– Ingen hadde hørt om gassrørledningen Nord Stream 2 før jeg sa fra og stoppa byggingen, sa Trump.

Stemmer ikke. Alle presidentene før Trump var også imot gassledningen mellom Russland og Tyskland, skriver NYTimes. Men det er uansett ikke amerikanske presidenter som avgjør sånt. Gassledningen ble bygget.

[ Sønnen din kan bli en voldtektsmann. Hva skal du gjøre med det? ]

Ukraina og Kina

– Obama ga kun tepper til Ukraina, sa Trump.

Feil. Da Barack Obama var president, ga USA mer en 600 millioner dollar, tilsvarende 6,3 milliarder norske kroner, til ulike sikkerhetstiltak i Ukraina, skriver NYTimes.

– Ingen andre presidenter fikk noe utav Kina [før meg], ikke engang 10 cents, sa Trump.

Feil igjen. Tiåret før Trump ble president, betalte Kina årlig mellom 8 og 14 milliarder dollar, mellom 83 og 145 milliarder kroner, i avgifter for eksportvarer til USA, skriver NYTimes.

[ Følg Ukraina-krisen i Dagsavisens live-senter her ]

Utfordrer: De Santis

Lista er lengre. I visse tilfeller er det Donald Trump sier, totalt feil. I andre tilfeller skjønnmaler han for å stille seg og sitt presidentskap og nye kandidatur i bedre lys.

Ifølge eksperter på amerikansk politikk, vil en av de største motstanderne hans som Republikanernes presidentkandidat, mest sannsynlig bli guvernøren i Florida, Ron DeSantis. DeSantis har ikke annonsert kandidaturet sitt ennå, så Trump prøver å komme godt i gang med sin kampanje før DeSantis eventuelt gjør det.

[ Langs Norges farligste veistrekning går det buss. Møt sjåføren her ]

Trump under etterforskning

Donald Trump er fortsatt under etterforskning for å finne ut hvor stor rolle han faktisk spilte i forsøkene på å gå imot valgresultatet i 2020, og i angrepet på og invasjonen av den amerikanske kongressen i januar 2021.

– Jeg ville ikke engang tenkt på å trekke meg, sa Trump i CPAC-talen sin lørdag kveld.

– Vi skal fullføre det vi begynte på.

[ Mange i Norge utsettes for brudd på menneskerettighetene. Særlig kvinner ]

[ – Vi er ikke på vei mot et todelt helsevesen. Todelingen har skjedd ]

---





---