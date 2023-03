– Foreløpig ingen beviser for at Kina vil sende våpen til Russland

Uttalelsen kom under et møte med Tysklands statsminister Olaf Scholz i Meseberg.

USAs utenriksminister Antony Blinken påsto i forrige måned at det fantes tegn til at Kina kunne gi slik våpenstøtte, noe Beijing har avvist på det sterkeste.

Von der Leyen fikk også spørsmål om EU ville ilegge Kina sanksjoner dersom slike våpenleveranser skulle skje. Hun svarte at det var et rent hypotetisk spørsmål som kun kan besvares dersom det ble aktuelt og la til at EU følger forholdet mellom Kina og Russland nøye hver dag.

