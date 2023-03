Spanias regjering med ny likestillingslov

Lovforslaget inneholder tiltak som blant annet skal bidra til mer likestilling på politiske valglister, i styrerom og ledelse i store bedrifter og i ledelsen i yrkesorganisasjoner.

Statsminister Pedro Sánchez kunngjorde den nye likestillingsloven da han talte på et arrangement som det regjerende Sosialistpartiet holdt lørdag i forkant av kvinnedagen 8. mars.

– Regjeringen tar med dette ikke bare et skritt til fordel for feminisme, men til fordel for det spanske samfunnet som helhet, sa Sanchez.

– Kvinner utgjør halvparten av samfunnet. Da bør de også ha halvparten av den politiske og økonomiske makten, sa han videre.

40 prosent kvinneandel

Lovforslaget skal etter planen godkjennes på et regjeringsmøte tirsdag før det sendes videre til debatt og votering i nasjonalforsamlingen.

Dersom loven vedtas, blir det krav om at det må være minst 40 prosent kvinner i ledelsen i bedrifter med mer enn 250 ansatte og med en omsetning på over 50 millioner euro.

I politikken vil det blir krav om at partier må ha like mange kvinnelige som mannlige kandidater på lister til valg. Målet er å øke kvinneandelen i nasjonalforsamlingen. I dag utgjør kvinner 44 prosent i det ene kammeret, kongressen, og 39 prosent i senatet.

Det vil også bli krav om en kvinneandel på minst 40 prosent i ledelsen i yrkesorganisasjoner.

Banebrytende

Forslaget er det så langt siste i en rekke av likestillingstiltak som venstrekoalisjonen til Sanchez har fremmet.

I desember vedtok nasjonalforsamlingen en lov som styrket rettighetene til transpersoner. Samtidig, som første land i Europa ble en banebrytende lov som sikrer at kvinner med sterke menstruasjonssmerter får fri fra jobben med lønn, vedtatt.