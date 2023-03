Meloni nekter ansvar for migranttragedie

– Situasjonen er like enkel som den er tragisk. Vi fikk ingen nødmeldinger fra Frontex, sier Meloni og avviser kritikken om at italienske myndigheter reagerte for sent. Frontex er EUs grensebyrå.

– Vi gjorde alt vi kunne for å redde liv så fort vi ble varslet. Men vi fikk ingen varsler på forhånd, sa hun under et besøk i De forente arabiske emirater lørdag.

Melonis ytre høyre-koalisjon erkjent for sin strenge migrant- og asylpolitikk.

69 mennesker er hittil funnet døde etter at en båt med flyktninger og migranter forliste utenfor kysten av Sør-Italia sist søndag. den spinkle seilbåten av tre skal ha hatt mellom 170 og 200 mennesker fra Afghanistan, Iran, Irak, Somalia og Pakistan om bord da den la ut fra Tyrkia få dager tidligere.

Italiensk påtalemyndighet etterforsker nå hvor lang tid det tok for redningstjenesten å nå fram til båten, som forliste etter å ha gått på et skjær i høy sjø.