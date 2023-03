Huitfeldt bekymret over utviklingen i Tunisia

Lørdag demonstrerte flere tusen fagorganisert i Tunisias hovedstad Tunis, i protest mot at president Kais Saied i økende grad slår ned på politiske motstandere, menneskerettsforkjempere og andre kritikere.

En rekke fagforeningsledere er også pågrepet de siste månedene, blant dem en av lederne i fagorganisasjonen UGTT, Anis Kaabi. Han ble pågrepet etter en streik og sitter nå i varetekt.

– Vi kommer aldri til å godta slike arrestasjoner, sier UGTTs leder Noureddine Taboubi.

Saied har gjennomført en rekke omfattende reformer av det politiske systemet i Tunisia, det eneste landet i regionen der det ble innført demokrati i kjølvannet av den arabiske våren.

Oppløste nasjonalforsamlingen

I juli 2021 sparket presidenten landets regjering og oppløste nasjonalforsamlingen. Han har siden samlet mesteparten av makten i egne hender.

Rundt 20 politiske ledere er pågrepet av politiet bare de siste par ukene, de aller fleste av dem frittalende kritikere av Saied.

En delegasjon fra norske LO skulle ha deltatt under lørdagens markering i Tunis, men ble i siste liten nektet innreise til landet.

– Utviklingen vi nå ser i Tunisia, er alvorlig, sier Steinar Krogstad i LO til FriFagbevegelse.

Huitfeldt bekymret

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er enig.

– Jeg er bekymret over den politiske utviklingen i Tunisia, som nå er illustrert ved at representanter fra LO er nektet innreise for å delta i en demonstrasjon til støtte for fagbevegelsen, tvitrer hun.

– Jeg oppfordrer myndighetene til å respektere demokratiske spilleregler, rettsstatsprinsipper og menneskerettighetene, legger hun til.

I februar utviste Saied den øverste lederen for europeisk fagbevegelse, Esther Lynch, etter at hun deltok i en demonstrasjon i regi av landets fagforbund.

Lynch er generalsekretær i Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS), som representerer 45 millioner medlemmer i rundt 40 land. LO, YS og UNIO er blant medlemmene.