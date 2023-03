Halve klodens befolkning blir overvektige

I et klasserom i Mexico sitter elever på en videregående skole på «sykkelpulter» i klasserommet. Mens de får undervisning, trår de på pedaler under pulten. Det er et tiltak i et program for både å bedre den fysiske helsen og øke konsentrasjonen. Over 75 prosent av den voksne befolkningen i landet er overvektige eller lider av fedme, og forekomsten av overvekt og fedme blant barn og unge i landet er blant de høyeste i verden.

Men denne utviklingen sees i store deler av verden, ikke minst i en rekke lav- og mellominntektsland, og økningen er størst blant barn.

Mer enn halvparten av verdens befolkning vil ha overvekt eller fedme innen 2035 dersom ikke nok tiltak settes i verk, ifølge en ny rapport fra World Obesity Federation som skal legges fram i FN mandag.

Høy økning i Afrika

Afrika, kontinentet som har den høyeste forekomsten av sult og underernæring blant befolkningen, har samtidig en sterkt økende forekomst av overvekt og fedme. Den aller største økningen ventes nemlig de neste årene i lav- og mellominntektsland i Afrika og Asia, ifølge rapporten, som kalles «World Obesity Atlas». Fra før av er det et stort problem i mange av de rikeste landene i verden.

Overvekt er et økende problem i de fleste land i verden. (Mark Lennihan/Ap)

De ti landene der det ventes størst økning i overvekt, både hos voksne og barn, ligger alle i Afrika og Asia. Ni av dem er kategorisert som lav- eller mellominntektsland.

– Lavmiddelinntektsland med store befolkninger, som India, Pakistan, Indonesia og Nigeria, vil sannsynligvis følge mønsteret man har sett i høymiddelinntektsland som Mexico, Brasil og Tyrkia, ved at man vil se en rask økning i forekomsten av overvekt, særlig blant barn og unge, heter det i rapporten.

Professor Louise Baur, som er president i World Obesity Federation, sier at årets rapport er en klar advarsel om at det vil få alvorlige konsekvenser dersom utviklingen ikke følges grundig opp.

– Det er spesielt bekymringsfullt å se at forekomsten av overvekt øker fortest blant barn og ungdommer, sier Baur i en uttalelse. Hun peker på at det er avgjørende å gjøre noe med årsaksfaktorene.

Fedme hos to milliarder

Anslaget om at halvparten av verdens befolkning i 2035 vil være overvektige, innebærer at det vil gjelde over fire milliarder mennesker. Halvparten av disse, nesten to milliarder, vil være så overvektige at det klassifiseres som fedme. Det er såkalt kroppsmasseindeks (KMI), som viser forholdet mellom høyde og vekt, som er utgangspunkt for definisjonene for voksne. En KMI på over 25 indikerer overvekt, mens en KMI på over 30 defineres som fedme blant voksne.

KMI anses som den best egnede metoden å måle overvekt på globalt, men den er også blitt kritisert for å kunne være misvisende i enkelte tilfeller. Blant annet kan man ha en høy KMI dersom man har en svært høy muskelmasse, selv om man ikke nødvendigvis har mye fett.

Mens en av fire personer altså vil ha fedme i 2035, gjelder det en av sju i dag.

Ifølge rapporten vil situasjonen få konsekvenser for verdensøkonomien. Men rapporten understreker at enkeltpersoner ikke kan klandres, og at oppmerksomheten må rettes mot de samfunnsmessige, miljømessige og biologiske faktorene som fører til overvekt.

Firedoblet seg

Blant landene med høyest forekomst av overvekt og fedme blant voksne i verden, kommer en rekke små stillehavsland øverst på listen, ifølge en oversikt fra World Population Review. På 12. plass finner vi USA, der 36 prosent av befolkningen lider av fedme, som altså er kategorien over overvekt. Like etter finner man land i Midtøsten, som Saudi-Arabia, Jordan og Qatar. I Norge har 23 prosent fedme, ifølge oversikten.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller forekomsten av overvekt og fedme en global epidemi.

Fra 1975 til 2016 ble forekomsten globalt av overvekt eller fedme hos barn og ungdom mellom 5 og 19 år mer enn firedoblet – fra 4 prosent til 18 prosent.

Fedme er et resultat av blant annet feilernæring, og i dag er flere mennesker overvektig enn undervektig i hver eneste region i verden, bortsett fra i Asia og Afrika sør for Sahara, ifølge WHO.

WHO peker på at overvekt av fett kan føre til alvorlige helseproblemer som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, muskel- og skjelettsykdommer og noen kreftformer.

FN-organisasjonen peker på to hovedårsaker til fedme og overvekt:

Økt inntak av energirik mat som har et høyt innhold av sukker og fett.

En økning av fysisk inaktivitet, blant annet fordi flere har stillesittende arbeid enn før, flere bruker transportmidler som fører til passivitet, og at flere bor i byer enn før.

Men for å kunne velge sunt er det viktig at sunne matvarer både er tilgjengelig og at folk har råd til dem, påpeker WHO.

